محافظ الإسكندرية يتفقد مدخل شارع الهانوفيل الرئيسى لبحث أزمات الزحام

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مدخل شارع الهانوفيل الرئيسي لوضع عدد من الحلول لحركة الدخول والخروج بمدخل الطريق، وذلك استجابة لشكاوى أهالى المنطقة من كثافة الحركة المرورية والسكانية لاسيما خلال فترة الصيف.

جاء ذلك بحضور السيد موسى رئيس حى العجمى، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس وحدة الإزالة الفورية، والأستاذ أحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد المحافظ أننا حريصين على دراسة كافة الحلول والمقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على التكدس المروري الذي يعاني منه المواطنين بشارع الهانوفيل.

وكلف رئيس الحي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالإسكندرية وأعضاء مجلس النواب المعنيين لوضع دراسة شاملة للقضاء على التكدس المروري بالمنطقة.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مدخل شارع الهانوفيل الرئيسي لوضع عدد من الحلول لحركة الدخول والخروج بمدخل الطريق، وذلك استجابة لشكاوى أهالى المنطقة من كثافة الحركة المرورية والسكانية لاسيما خلال فترة الصيف.

جاء ذلك بحضور السيد موسى رئيس حى العجمى، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس وحدة الإزالة الفورية، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.