محافظ أسوان يوافق على تخفيض مجموع تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى

وافق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على قرار تخفيض مجموع تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسى 2022 / 2023 ليكون 214 درجة.

كما وافق المحافظ على تخفيض مجموع تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى لتتراوح الحدود الدنيا لها ما بين 140 وحتى 170 درجة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن قرار تخفيض التنسيق جاء إستجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور وحرصاً على مستقبل أولادنا الطلاب مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للإلتحاق بالمرحلة الثانوية وإتاحة أكثر من فرصة أمامهم فى ضوء الكثافة المحددة والمقترحة.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن هذا القرار جاء بناءاً على توجيهات محافظ أسوان بأعداد دراسة وفقاً لمجموعة من الآليات والقواعد ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى العام والفني والمجهزة ، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل.

وأشار، إلى أن مدارس التعليم الفنى التى شهدت خفض تنسيق القبول هى مدرسة الطويسة الصناعية بنين ومدرسة دراو الصناعية بنات ومدرسة بنبان الصناعية بنات ومدرسة كامل يعقوب الصناعية بنين ومدرسة كلابشة الصناعية بنات ومدرسة نصر الصناعية بنات ومدرسة كوم أمبو الصناعية البنين والبنات ومدرسة الرغامة الصناعية البنين والبنات ومدرسة الكاجوج الصناعية بنين ومدرسة سلوا الصناعية بنات ومدرسة إدفو الصناعية البنين والبنات ومدرسة كلح الجبل الصناعية المشتركة ومدرسة الشراونة الصناعية المشتركة ومدرسة البصيلية الصناعية بنين ومدرسة الرمادى الصناعية المشتركة بحرى وقبلى ومدرسة الرديسية الصناعية المشتركة ومدرسة أحمد إبراهيم الشريف ص المشتركة ومدرسة المحاميد الصناعية المشتركة حيث يكون الحد الأدنى للقبول فيها 170 درجة بدلاً من 185 درجة ، وبالنسبة لمدرسة الصيد لتربية الأسماك يكون الحد الأدنى للقبول فيها 175 درجة بدلاً من 185 درجة.

وأضاف عبد الكريم لطفى بأن من المدارس أيضاً مدرسة حسين مرسال الصناعية بنات ومدرسة محمد محسن شعيب الصناعية بنات ومدرسة عبد الله الشرقاوى الزخرفية حيث يكون الحد الأنى للقبول فيها 170 درجة بدلاً من 180 درجة ، بالإضافة إلى مدرسة أبو سمبل السياحية الصناعية ليكون الحد الأدنى لتنسيق القبول فيها 140 درجة بدلاً من 155 درجة.