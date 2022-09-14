اليوم السابع
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مجلس النواب الأمريكى يوافق على قرار بتكريم روح الملكة إليزابيث

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:33 ص
مجلس النواب الأمريكى يوافق على قرار بتكريم روح الملكة إليزابيث الملكة إليزابيث
واشنطن (أ ش أ)

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وافق مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى على قرار بتكريم روح الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية التى توفيت يوم الخميس الماضى.

وحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية، فقد وافق أعضاء المجلس على هذا القرار بإجماع الأصوات قبل إنهاء أعمال اليوم ورفع الجلسة.

وقال درو هاميل، المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى، إن تمرير هذا القرار جاء متماشيا مع سابقة برلمانية فى تاريخ الكونجرس، حيث صوت أعضاء المجلس على قرار مماثل وتم رفع الجلسة حين توفي الملك البريطانى جورج السادس عام 1953.

كما كان مشرعو المجلس قد شاركوا في دقيقة صمت حدادا على وفاة الملكة إليزابيث خلال انعقاد الجلسة.

يذكر أن الملكة البريطانية توفيت يوم 8 سبتمبر الجاري في قلعة بالمورال بمقر إقامتها الصيفى فى اسكتلندا حسبما أعلن قصر باكينجهام الملكي البريطاني.

 

 


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