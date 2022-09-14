لطلب ميكانيكى وسباك وخبراء تجميل.. انداريفر تطلق رسمياً خدمة المختص فى القاهرة والإسكندرية

تقرير خاص

انداريفر تتوسع في السوق المصري بإطلاق خدمة المختص لطلب ميكانيكي وسباك وخبراء تجميل

أطلقت شركة انداريفر لخدمات النقل الذكي خدمة "المختص" في محافظتي القاهرة والاسكندرية والتي تتيح فرصة للعملاء والمستخدمين العثور على متخصصين من مختلف القطاعات ، مثل ميكانيكي السيارات ، و السباكين ، والكهربائيين ، والتنظيف ، والمعلمين ، وخبراء التجميل.

كما تتيح انداريفر من خلال خدمة "المختص" حصول المستخدمين على أفضل الأسعار واعلى جودة من الخدمات كما أصبح لدى المختصين فرصة الترويج لخدماتهم، أما عن طريقة الدفع فهي مثيلة لنفس نموذج الرحلات داخل أو بين المدن للركاب حيث يقوم المستخدم بتقديم الطلب مع عرض التكلفة التي يرغب دفعها لكل خدمة ، وسوف يتمكن المختص من رؤية هذه الطلبات والتسعيرة التي وضعها المستخدم واقتراح التكلفة وتحديد السعر بينه وبين المستخدم ، وعرض الأسعار فيما بينهما بين قبول أو الرفض إذا لم يكن مناسبًا ؛ وهذا كجزء من عرض القيمة الخاصة بـ انداريفر، والتي تركز على تقديم أسعار عادلة وشفافة للمستخدم.

وصرحت نهى عمار مدير التسويق لشركة اندرايفر في مصر والشرق الاوسط :" جاهزون للتوسع في السوق المصري بشكل أكبر من خلال إطلاق خدمات جديدة لـ انداريفر حيث يمكن لمستخدميه

العثور على متخصصين موثوق بهم لأية مهمة يحتاجونها - من أخصائي تجميل الأظافر إلى سباك- و تساعد هذه الخدمة الأشخاص في حل المشكلات بمساعدة متخصصين موثوقين بأسعار عادلة ومناسبة".

وأضافت نهى عمار :"تأتي خدمة انداريفر الجديدة في وقت يبحث فيه الناس عن تطبيقات رقمية تكون عوناً لهم وتجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة ، بما في ذلك احتياجاتهم الأساسية مثل التنقل أو الترفيه ؛ كل ذلك في مكان واحد و بسهولة تامة في الاستخدام".

تعد انداريفر من أسرع شركات النقل الذكي نموًا في العالم، حيث تم تحميل تطبيق الشركة أكثر من 150 مليون مرة ومتواجدة في أكثر من 645 مدينة في 45 دولة ، يقع مقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، والمحاور الإقليمية في أمريكا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا مع أكثر من 2000 موظف في جميع أنحاء العالم.

وفي أوائل عام 2021 ، أصبحت " انداريفر" بعد إغلاق جولة استثمار بقيمة 150 مليون دولار مع إنسايت بارتنرز ، وجنرال كاتاليست ، وبوند كابيتال ، والتي قدرت الشركة بـ 1.23 مليار دولار.







