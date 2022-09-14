لجنة من بيطرى الأقصر تجرى فحص وتحصين المواشى فى سوق الحبيل الأسبوعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تواصل لجان الطب البيطري من إدارة الأقصر البيطرية أعمالها فى المرور على سوق المواشي بقرية الحبيل، لمتابعة تحصين المواشي وتوعية أصحابها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، على استكمال تفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية تضم كل من الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، والدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأوضح مدير الطب البيطرى بالأقصر، أنه تم خلال عمل اللجنة تنفيذ أعمال التقصي والترصد الوبائي النشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى توعية المواطنين من مربي وتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، كما تم تعريف مربي وتجار الماشية بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، من حيث طرق نقل المرض ومصادر العدوى- التوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بمميزات التأمين على الماشية والفوائد التى تعود على المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصولها على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.



جانب من متابعة العمل فى سوق الحبيل للمواشي



رجال الطب البيطرى خلال فحص المواشي بالسوق