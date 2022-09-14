لبنانية تسترد 13 ألف دولار من أموالها تحت تهديد السلاح.. اعرف القصة

وكالات الأنباء

اقتحمت مواطنة لبنانية مسلحة بمسدس، صباح الأربعاء، مصرفاً فى بيروت مطالبة بالحصول على وديعتها المحتجزة لدى المصرف.

وقد تمكنت المودعة، سالى حافظ، من الحصول على مبلغ يقارب الـ13 ألف دولار ومغادرة المصرف.

وتردد أن المودعة سعت للحصول على وديعتها من أجل توفير كلفة علاج شقيقتها المريضة بالسرطان، وهو ما أكده مصدر فى جمعية "صرخة المودعين" التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في المصارف اللبنانية في ظل الانهيار المالي

وأكد مصدر في "بنك لبنان والمهجر" انتهاء وضع احتجاز الرهائن

بطلة من لبنان بألف صاحب حق ساكت ومتردد.. #سالي_حافظ pic.twitter.com/ohczYq2qnn — صوت حر 🇳🇫🇳🇫 (@QcToOLTl1Iv4Z2o) September 14, 2022

يذكر أن فرع المصرف يقع في مقابل مقر الأمن العام اللبناني في محلة السوديكو القريبة من وسط بيروت

وكتب المودعون على جدران المصرف وواجهاته الزجاجية عبارات ضد المصارف وحاكم مصرف لبنان

وفي 11 أغسطس الماضي اقتحم مودع آخر مصرفاً في بيروت واحتجز رهائن حتى حصل على قسم من وديعته. وأعلن أن دافعه هو تأمين كلفة علاج والده، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.