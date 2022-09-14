وقال مصدر في سلطات تنفيذ القانون في طاجيكستان، لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء، إن "أحد أفراد حرس الحدود الطاجيكيين قتل وأصيب عدد آخر في نزاع مسلح على الحدود الطاجيكية - القرغيزية في منطقة فوروخ صباح الأربعاء"، مضيفا أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى على المنطقة الحدودية .

ووفقا لتقارير سابقة، وقع تبادل لإطلاق النار على الحدود الطاجيكية القرغيزية بالقرب من نقطة كيخ الحدودية في طاجيكستان في الساعة 7:15 صباحا.

وقالت مفوضية الأمن في طاجيكستان، في بيان لها إن قوات حرس الحدود في قيرغيزستان، دون أي سبب قامت بإطلاق النار، وقصفوا نقطة الحدود الطاجيكية باستخدام مدافع الهاون والمدافع الرشاشة وأسلحة نارية أخرى.

ولفتت المفوضية إلى أن حرس الحدود الطاجيكيين ردوا على إطلاق النار، مضيفة أن "المحادثات جارية حاليا بين إدارات حرس الحدود على الجانبين من أجل التوصل لاستقرار الوضع وتحديد أسباب الأعمال الاستفزازية".

بدورها .. قالت دائرة الحدود القرغيزية، إن اثنين من أفراد الخدمة في مفوضية الأمن القومي القرغيزي أصيبا بجروح في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان.

ووفقا لقيرغيزستان، عبر حرس الحدود الطاجيكيين قطاعا غير موثق من الحدود في منطقة بولاك باشي في منطقة باتكين بقيرغيزستان في 14 سبتمبر و"اتخذوا مواقع قتالية".

وتابع أنه ردا على مطالبة القوات القرغيزية بمغادرة المنطقة، فتح حرس الحدود الطاجيكي النار وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار.

يشار إلى أنه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت هناك عشرات الأجزاء المتنازع عليها من الحدود الطاجيكية - القرغيزية التي يبلغ طولها 980 كيلومترا، قام البلدان حتى الآن بترسيم أكثر من 660 كيلومترا من الحدود.

وتنشأ النزاعات والصراعات بين السكان المحليين وحرس الحدود من وقت لآخر في مناطق حدودية معينة.

