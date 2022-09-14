اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طالبات التربية النوعية بجامعة الإسكندرية يشاركن في تطوير ميدان الوزارة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:54 م
طالبات التربية النوعية بجامعة الإسكندرية يشاركن في تطوير ميدان الوزارة تطوير الميدان
الإسكندرية أسماء على بدر

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قامت طالبات كلية التربية النوعية "قسم التربية الفنية" بتطوير ميدان الوزارة- بولكلى، بجدارية تعبر عن التاريخ اليوناني والرومانى لمدينة الإسكندرية، وذلك بتكليف من أ.د. منا موسى عميد كلية التربيه النوعية السابق، ودعم النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، فى إطار دور جامعة الإسكندرية فى خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.
 
وأكدت الدكتورة نشوى محمد حسن، المشرف على فريق العمل الذى ضم كل من د. نانسي نجاتي، وم. عبير عبد الباسط، وأ. هدير علاء، أن طالبات قسم التربية الفنية بالكلية شاركن فى تنفيذ الجدارية خلال فترة التدريب الصيفي وأستغرقت حوالى شهر.
 
وأشارت إلى أن الجدارية تميزت بالحفاظ على الطابع القومي للمحافظة ومتوافقة مع هوية المكان، وقالت د. نشوى محمد حسن إن طالبات الكلية سبق أن نفذن أعمالا تجميلية أخرى بالمحافظة خلال فترة التدريب الصيفي، منها جدارية بلازا سبورتنج على طريق الكورنيش، والتى تم تنفيذها فى التدريب الصيفى لطلاب الفرقة الثالثة لعام 2017-2018.
 
 
 

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