ضبط 3000 عبوة أدوية مجهولة المصدر خلال حملة رقابية فى البحيرة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بدیوان عام محافظة البحيرة حملة رقابية مكبرة على الصيدليات العامة بمركز دمنهور بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط محل غير مرخص يدار على هيئة صيدلية.

وكذلك ضبط صيدلية تقوم ببيع أدوية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلى وتم ضبط ما يزيد عن 3000 عبوة أدويةمختلفو الشكل والنوع مجهولة المصدر و150 عبوة منتهية الصلاحية و80 عبوة محظور تداولها بالسوق المحلى وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 290 ألف جنيه.

وتم التشديد على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه الحملات فى الرقابية فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.