اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط هارب من 107 سنوات سجن فى القاهرة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:30 ص
ضبط هارب من 107 سنوات سجن فى القاهرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (46) حكما قضائيا بمدد حبس بلغت 107 سنوات، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (46) حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى عدة قضايا "شيكات – غرامات" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت (107) سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت (100ألف جنيه) بالتردد على دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

 

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تنفيذ الاحكام

الداخلية

حوادث

القاهرة



الموضوعات المتعلقة

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تصنيع الأسلحة فى أوسيم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:11 ص

حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة ترويج عملات مزيفة فى أوسيم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:55 ص

قصة 40 طن لحوم فاسدة تحفظت عليها النيابة بعد ضبطها فى الجيزة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:00 ص

جنايات الجيزة ترسل أوارق قضية المتهم بالتعدى على ابنة خاله وقتلها بالبراجيل للمفتى

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:21 م

حبس صاحب مزرعة 4 أيام لاتهامه بقتل عامل وإصابة آخر بالواحات البحرية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:46 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة