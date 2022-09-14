ضبط هارب من 107 سنوات سجن فى القاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (46) حكما قضائيا بمدد حبس بلغت 107 سنوات، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (46) حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى عدة قضايا "شيكات – غرامات" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت (107) سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت (100ألف جنيه) بالتردد على دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندى أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.