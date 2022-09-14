سفير مصر لدى إنجامينا يطلع وزيرة تشادية على التجربة المصرية بـ"حياة كريمة"

كتب: احمد جمعة

التقى السفير أسامة الهادي سفير مصر لدى إنجامينا، مع وزيرة الشؤون العقارية وتنمية الإسكان وتخطيط المدن في تشاد ، ندولونوجي أليكس نايمباي، صباح اليوم من أجل تسليمها دعوة من نظيرها المصري لحضور مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات بالقارة الأفريقية، خلال شهر أكتوبر القادم بجمهورية مصرالعربية.

كما وجه السفير المصري الدعوة إلى الوزيرة التشادية للتعرف على التجربة المصرية في مجال الإسكان ولاسيما التعاوني، فضلاً عن المشروعات الممتدة بالمدن المصرية الحديثة وكذا العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مشروع "حياة كريمة".