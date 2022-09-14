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زيارة الرئيس السيسى لقطر تعزز التعاون.. رسائل من اجتماع الحكومة × إنفوجراف

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:15 م
زيارة الرئيس السيسى لقطر تعزز التعاون.. رسائل من اجتماع الحكومة × إنفوجراف رسائل رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى

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العديد من الرسائل وجهها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، استهلها بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدولة قطر، والتى تعد الأولى للرئيس  السيسى إلى الدوحة، تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، مشيراً إلى أنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول قناة السويس، حيث أكد الرئيس خلالها أن قناة السويس حققت إيرادات على الرغم من الركود الذي يشهده العالم، وأن المشروعات الجديدة بالقناة يتم تمويلها من إيراداتها، مضيفاً أن المشروعات لا تنفذ بعشوائية، بل بناء على دراسات واستشارات لمكاتب عالمية متخصصة.

وكشف مدبولي عن توجيه الرئيس السيسي، بعقد مؤتمر اقتصادي، بحيث تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم بالفعل البدء في الإعداد لهذا المؤتمر، وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يتم من تنسيق مع الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية.

رسائل رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى
رسائل رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى

 


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مصطفى مدبولى

زيارة الرئيس السيسى إلى قطر

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