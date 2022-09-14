ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن رئيس المكتب، أرون بينتا، قوله: إن الزلزال وقع على عمق 4 كيلومترات في "تامبون ماي خا" في منطقة "فانج" حيث شعر السكان بالزلزال في منطقتي "فانج" و"تشاي براكان"، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار.

وبعد الزلزال، قام مسؤولون من مكتب الري الإقليمي، بفحص أربعة سدود تحت ولايتهم وتم التأكد من سلامتها، بينما كانت مستويات المياه في نهر "بينج" والجداول المغذية مرتفعة بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت في المنطقة.

وفي بلدة "شيانج ماي"، كان عمق النهر عند جسر "نافارات" 3.11 متر، أي أقل بقليل من نقطة الانسكاب البالغة 3.70 متر، وقال أرون إنه تم تحذير السكان بمراقبة الوضع عن كثب.