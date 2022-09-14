رئيس جامعة سوهاج يستعرض استعدادات الجامعة للحصول على الأيزو

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لقاءََ موسعاََ مع قيادات الجامعة الإدارية من مديري العموم ومديري الإدارات والمنسقين، وذلك لمناقشة استعدادات الإدارة المركزية للحصول على شهادة الأيزو، والتي تُشرف عليها إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال أمين الجامعة المساعد، والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، ومديري العموم والإدارات، ولفيف من العاملين بالجامعة.

وفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى عبدالخالق، بمستوى الإنجاز الذى يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة بالجامعة، بعد ربط نموذج الإدارة بالأهداف والذي يعتمد على منهجية التفكير العلمي، مضيفاً أن هذا التطوير يساهم في توفير بيئة عمل مناسبة تدعم الإبداع والابتكار، وذلك فى إطار دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة على مستوي كافة القطاعات بالجامعة وتحقيق المعايير القياسية التي تؤهل للحصول على التقييم الدولي المتميز في مختلف مجالات الإدارة والخدمات التعليمية والصحية وخدمة المجتمع، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية بشكل مستمر.

وأشار عبدالخالق، إلى أن جامعة سوهاج هي الأولى من بين الجامعات المصرية التي سوف تحصل على هذه الشهادة التي خصصت لإدارة المؤسسات التعليمية، مؤكداً على أن هذا العام سوف يتم تأهيل ٧ كليات وجاري العمل على باقي الكليات لتأهيلها العام القادم، مشيداً بدور إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة وقيادات الجامعة الإدارية في رفع مستوي الهيكل الإداري.

وأضاف المحاسب أشرف القاضي، أن استعداد الإدارة المركزية للحصول على الأيزو، يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة من قيادات الجامعة والعاملين لتحسين الأداء الفني بكافة الإدارات والمراكز والوحدات نتيجة وجود نظام إداري على درجة عالية من الكفاءة، مشدداً علي جميع منسوبي الجامعة بضرورة التكاتف للحصول على الشهادة.

وأوضح الدكتور جمال سرور، أن الجامعة نجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وتمكنت من إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الإداري، ورقمنة الخدمات والعمليات الإدارية، والإهتمام بالعنصر البشري، إلى جانب خلق بيئة عمل إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري، وفقاً لأهداف الجامعة، بالإضافة إلى تحقيق الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع، مؤكداً على أهمية الأيزو وما تم إنجازه في الفترة الأخيرة، وتوضيح الخطوات القادمة حتى الحصول على الشهادة والمخطط لها شهر ديسمبر ٢٠٢٣.