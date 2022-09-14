رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض ملتقى الإبداع السكندرى السنوى بفنون جميلة

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية يرافقه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض "ملتقى الإبداع السكندرى السنوي" لطلاب قسم النحت بكلية الفنون الجميلة، الذى نظمته الكلية بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع التابع لقطاع صندوق التنميه الثقافيه، وذلك بحضور الدكتورة دينا مندور عميد الكلية، ووكلاء ورؤساء أقسام الكلية وعدد من الأساتذة والطلاب، والمهندس حسن وصفى نقيب التشكليين بالإسكندرية.

أثنى الدكتور قنصوه خلال الافتتاح على إبداعات الطلاب وأعمالهم المتميزة، وأكد حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لهم، إيمانًا بقيمة الفن والإبداع ودوره فى إعداد أجيال من المبدعين يسهمون فى نهضة وطننا الحبيب، ووجه قنصوه خلال اللقاء بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الفنون الجميلة لاختيار أعمـال الطــلاب الفنية التى سوف تتبناها جامعة الإسكندرية ويتم تنفيذهــا من خـلال الـ (park Technology) لتسويق مشروعات الطلاب للمجتمع الخارجى، كما وجه الدكتور قنصوه بضرورة التعاون مع محافظة الإسكندرية وتقديم تصور لنماذج مختلفة من الأعمال الفنية للطلاب يمكن الإستفادة منها فى تزيين كورنيش الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة دينا مندور أن هذا الملتقى يؤكد حرص الكلية على توفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع لإطلاق مواهب الطلاب وإبداعاتهم، مؤكدة حرص الكلية على تطوير البرامج التعليمية بها وتذليل كافة المعوقات أمام الطلاب وتمكينهم من المشاركة فى الملتقيات المحلية والإقليمية لتبادل الأفكار والخبرات مع النظراء وذوى الخبرة.

وأشار الدكتور سعيد بدر رئيس قسم النحت بالكلية أن القسم يهدف إلى تدريب الطلاب على التعامل مع الخامات والتعرف على خصائصها وتقنياتها لكى تتوافق مع رؤيتهم التشكيلية وذلك من خلال تنفيذ الأعمال فى ورش الكلية والوصول بها لتكون أعمال فنية قابلة للعرض، وأيضًا يهدف القسم لإعداد الطالب ليكون عضو أساسى فى النشاط الفنى فى مصر وقادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليا.

رئيس جامعة الاسكندرية