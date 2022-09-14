رئيس الفريق الطبى لجراحة إصلاح اعوجاج بالعمود الفقرى: المريضة عانت من انحناء 60%

بنى سويف هانى فتحى

شهدت مستشفيات جامعة بنى سويف نجاح فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب، فى إجراء جراحة دقيقة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقرى لفتاة فى العشرينات من العمر، إثر حادث قديم مع التئام العمود الفقري بشكل معوج أدي إلى صعوبة وعدم القدرة على الحركة.

"اليوم السابع" التقى الدكتور محمد شعبان استاذ جراحة المخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنى سويف، وأكد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف أن المستشفى تسعى جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، بالغة الصعوبة والدقة والذى يعد تطور ومجهود كبير للمنظومة الصحية بالمحافظة، موجهاً شكره للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه للقسم وتزويده بكافة الإمكانيات لإجراء تلك العمليات.

وقال الدكتور محمد شعبان إن المستشفى يعمل ضمن خطة تسعى خلالها ليس فقط لتقديم الخدمة الطبية بل إلى تطويرها وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية .

وأضاف الدكتور محمد شعبان أن المستشفى نجح فى إجراء عملية إصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقرى لفتاة فى العشرينات من العمر، إثر حادث قديم مع التئام العمود الفقري بشكل معوج أدي إلى صعوبة وعدم القدرة على الحركة.

وأشار الدكتور محمد شعبان إلى أن هذا الجراحة تعد من الجراحات المعقدة، مشيراً إلى أن أطباء المستشفى نجحوا فى إجراء الجراحة المعقدة بصورة مذهلة.

وأشار الدكتور محمد شعبان إلى أن مستشفيات جامعة بنى سويف استقبلت سيدة 22 عاما كانت تعانى من إعاقة حركية و انحناء يصل إلى نحو 60% مشيرا إلى أن المستشفى استقبل السيدة وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية وتم تحديد ميعاد العملية الجراحية.

وأكد الدكتور محمد شعبان أن السيدة عقب خروجها من غرفة العمليات والانتهاء من العملية الجراحية ،تم وضعها داخل القسم الداخلى بالمستشفى، مشيراً إلى أن السيدة بحالة جيدة .

واكد الدكتور محمد شعبان أن المستشفى عقب نجاحها وفى إجراء هذا العملية أصبحت قادرة على استقبال مثل هذا الحالات لإجراء العمليات الجراحية المعقدة من هذا النوع .

وأكد الدكتور محمد شعبان أن المستشفى اتجه إلى توفير جراحات المناظير سواء فى العمود الفقرى أو الجهاز الهضمي وغيرها من جراحات المناظير، بالإضافة إلى استحداث أقسام جديدة داخل المستشفى.



اجراء العملية الجراحية



اعضاء الفريق الطبى



الاشعة الخاصة بالمرضة