وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أن نائب الرئيس جاجديب ذانكار ورئيس الوزراء ناريندرا مودي أعربا عن تعازيهما في وفاة المكلة، مضيفة أن وزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جايشانكار زار المفوض البريطاني العالي في نيودلهي قبل يومين وقدم له تعازي الهند في وفاة الملكة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث يوم الاثنين المقبل في لندن بمشاركة عدد من قادة العالم.. وكانت الملكة قد وافتها المنية في 8 سبتمبر الجاري في قصر "بالمورال" باسكتلندا عن عمر 96 عاما.

