خارجية أوكرانيا: لن نوافق على أى مبادرة تناقض مصالحنا الأمنية والقومية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن كييف لن توافق على أي مبادرة تناقض مصالحنا الأمنية والقومية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن نائب وزير الداخلية البولندى باول زيفرناكر اليوم الأربعاء، أن أكثر من 400 ألف لاجئ أوكرانى قد حصلوا على وظائف بشكل قانونى فى بولندا، وذلك من إجمالى 600 ألف لاجئ بلغوا سن العمل .

وتابع -حسبما نقل "راديو بولندا"- أنه لا توجد في العالم عملية هجرة بهذا الحجم تضمنت توظيف هذا العدد من المهاجرين في فترة قصيرة مثل هذه الحالة، مشيرا إلى أن مليون و300 ألف لاجئ أوكراني لا زالوا مستقرين فى بولندا حتى الآن .

وأوضح أن الإحصاءات تفيد عودة الكثير من المهاجرين الأوكرانيين الذين وصلوا بولندا منذ فبراير إلى بلادهم مرة أخرى، كما تفيد زيادة هجرة الداخلية للاجئين الأوكرانيين في بولندا. واستقبلت بولندا أكثر من 6 ملايين لاجئ أوكراني منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي.