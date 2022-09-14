حسام بدراوي: الدولة تنفذ برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

محمد شعلان

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لعرض رؤية 2030، أن الدولة المصرية نفذت برامج عديدة للعدالة الاجتماعية، نوجه لها التحية والتقدير، قائلا: "في برامج اتعملت نوجه لها ألف تحية وتحقق قدرا من العدالة الاجتماعية، وتضيف إلى الأماكن الجغرافية حياة جديدة وكريمة".

وأشار الدكتور حسام بدراوي، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنه شارك في الحوار الوطني، حينما رآه واضح المعالم في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ووجد جدية من المشاركين، مؤكدا أن كل أمة في العالم تحتاج كل فترة زمنية لعمل حوار بسبب تغير التركيبة المجتمعية.

وأوضح الدكتور حسام بدراوي، أن رؤية مصر 2030 محترمة، ولكنها لم تحظ بالاهتمام الكافي، ولا الحكومات المتتالية، متابعا: "الهدف الرئيسي من وجودي في الحوار الوطني لشرح رؤية مصر 2030 عمل نسيج يهدف لتحقيق الرؤية الواضحة وهي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وغيرها من المبادئ".