اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حسام بدراوي: الدولة تنفذ برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:24 م
حسام بدراوي: الدولة تنفذ برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص حسام بدراوي
محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لعرض رؤية 2030، أن الدولة المصرية نفذت برامج عديدة للعدالة الاجتماعية، نوجه لها التحية والتقدير، قائلا: "في برامج اتعملت نوجه لها ألف تحية وتحقق قدرا من العدالة الاجتماعية، وتضيف إلى الأماكن الجغرافية حياة جديدة وكريمة".
 
وأشار الدكتور حسام بدراوي، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنه شارك في الحوار الوطني، حينما رآه واضح المعالم في الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ووجد جدية من المشاركين، مؤكدا أن كل أمة في العالم تحتاج كل فترة زمنية لعمل حوار بسبب تغير التركيبة المجتمعية.
 
وأوضح الدكتور حسام بدراوي، أن رؤية مصر 2030 محترمة، ولكنها لم تحظ بالاهتمام الكافي، ولا الحكومات المتتالية، متابعا: "الهدف الرئيسي من وجودي في الحوار الوطني لشرح رؤية مصر 2030 عمل نسيج يهدف لتحقيق الرؤية الواضحة وهي العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وغيرها من المبادئ".
 

حسام بدراوي

رؤية 2030

مصر 2030

الحوار الوطنى

الحوار الوطني

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مقررو لجان الحوار الوطنى لـ"اليوم السابع": مهمة وطنية كبيرة ونثمن ثقة مجلس الأمناء.. ونسعى لاستيعاب كافة الرؤى نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز التشاركية.. حسام بدراوي: سأعمل على تنسيق نسيج الحوار مع رؤية 2030

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:00 م

حسام بدراوي: سنعمل على تناسق نسيج الحوار الوطني مع رؤية 2030

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:00 م

أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد اختيارات مقررى اللجان.. ضياء رشوان: ما حدث يدل على جدية الحوار.. بدراوى: التشكيل يضم خبرات لها ثقل اقتصادى وسياسى ومجتمعى..نجاد البرعى:عهد جديد لرسم المستقبل بمشاركة كل القوى

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:18 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة