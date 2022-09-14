اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالنصب على المترددين على سفارة الكويت للسفر بالجيزة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 04:05 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالنصب على المترددين على سفارة الكويت للسفر بالجيزة حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة  العامة بالجيزة ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المترددين على سفارة الكويت للسفر بالجيزة .

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه .

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين أمام سفارة الكويت، بحجة مساعدتهم فى تقديم اوراق سفرهم، والنصب عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعدوان استولى على مبالغ مالية من المواطنين المترددين على سفارة الكويت لتقديم أوراق سفرهم، حيث أوهمهم المتهم بقدرته على سرعة تقديم الأوراق، مقابل مبالغ مالية، إلا أنه احتال عليهم

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالنصب على عدد من الضحايا، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

 


جرائم النصب

سفارة الكويت

امن الجيزة



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