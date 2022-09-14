جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على منشآة طبية لكشف المخالفات البيئية .. صور

كتبت منال العيسوى

شن جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور مجدى الحصرى اليوم، الأربعاء، بالتعاون مع محافظة الشرقية برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بالمحافظة ، للتأكد من مطابقة تلك المنشآت بتطبيق معايير واشتراطات قانون البيئة المعدل رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحتة التنفيذية، وكذلك قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحتة التنفيذية ، بناءا على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وشكل جهاز البيئة في الشرقية الحصرى لجنة من قبل قسم المخلفات الصلبة والخطرة و التفتيش البيئي، بالإشتراك مع الأدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقاهرة، وقسم شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، وأدارة العلاج الحر والنفايات الطبية بمديرية الصحة بالشرقية وذلك للمرور والتفتيش على أحدى المستشفيات الخاصة بالزقازيق.

وأكد الحصرى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تبين للجنه العديد من المخالفات والتى من أبرزها عدم وجود سجل بيئى، وأيضا عدم وجود سجل مواد خطره، بالاضافة الى عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات البيئية، وعدم وجود غرفه للمخلفات الصلبة، وتم إتخاذ الأجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها وقيدت الجنحة برقم (١٢٢٧٩) جنح ثان الزقازيق.