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تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتقليل الاغتراب

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:57 ص
تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتقليل الاغتراب معامل التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم الأربعاء، إتاحة التسجيل ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين فى المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفى حدود النسبة المُقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وتستمر حتى يوم السبت الموافق 17/9/2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن والمُتضمنة:

• التحويل المُناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.

 


التعليم العالى

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