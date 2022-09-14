تعرف على مدونة قواعد السلوك الخاصة بمؤتمر المناخ والمحظورات خلال cop27

‏كتبت منال العيسوى

أعلن موقع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التزامها بنطبق مدونة قواعد السلوك على أي حدث، حدث أو تجمع يقام في مقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، سواء كانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تنظم أو تستضيف أو ترعى أم لا، ويشمل الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والتجمعات وحفلات الاستقبال والأحداث العلمية والتقنية واجتماعات الخبراء وورش العمل والمعارض والأحداث الجانبية وأي منتدى آخر يتم تنظيمه أو استضافته أو رعايته كليًا أو جزئيًا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أينما حدث.

واكد الموقع الالكترونى الاتفاقية أنه تلتزم منظمات الأمم المتحدة بتمكين الأحداث التي يمكن للجميع المشاركة فيها في بيئة شاملة ومحترمة وآمنة، وأنها تسترشد أحداث اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية ، وانه يُتوقع من جميع المشاركين التصرف بنزاهة واحترام تجاه جميع المشاركين الذين يحضرون أو يشاركون في أي حدث تابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

واكد الموقع الالكترونى الاتفاقية أنه تنطبق مدونة قواعد السلوك على جميع المشاركين في حدث اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، بما في ذلك جميع الأشخاص الذين يحضرون أو يشاركون بأي صفة في حدث اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأنه تلتزم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بتنفيذ مدونة السلوك.

واكد الموقع الالكترونى أن مدونة قواعد السلوك ليست قانونية أو إلزامية بطبيعتها، لكنها تكمل ولا تؤثر على تطبيق السياسات واللوائح والقواعد والقوانين الأخرى ذات الصلة ، بما في ذلك القوانين التي تنظم المباني التي تقام فيها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأي اتفاقيات سارية مع الدول المضيفة.

وحددت الاتفاقية مدونه السلوك المحظور لحضور مؤتمر المناخ ، وهو اولا التحرش هو أي سلوك غير لائق أو غير مرحب به قد يُتوقع أو يُنظر إليه بشكل معقول على أنه يتسبب في إهانة أو إهانة لشخص آخر. يُحظر التحرش بأي شكل من الأشكال بسبب الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير أو التوجه الجنسي أو القدرة الجسدية أو المظهر الجسدي أو العرق أو العرق أو الأصل القومي أو الانتماء السياسي أو العمر أو الدين أو أي سبب آخر في أحداث اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

التحرش الجنسي هو نوع محدد من السلوك المحظور. التحرش الجنسي هو أي سلوك غير مرحب به ذي طبيعة جنسية قد يُتوقع أو يُنظر إليه بشكل معقول على أنه يسبب الإساءة أو الإذلال. قد ينطوي التحرش الجنسي على أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو طبيعة جسدية ، بما في ذلك الاتصالات الكتابية والإلكترونية ، وقد يحدث بين أشخاص من نفس الجنس أو من جنس مختلف.

تتضمن أمثلة المضايقات ، على سبيل المثال لا الحصر :

• الإدلاء بتعليقات مهينة أو مهينة حول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية لشخص ما ؛

• المناداة بالأسماء أو استخدام الإهانات ذات الدلالة الجنسية.

• إبداء تعليقات جنسية حول المظهر أو الملابس أو أجزاء الجسم.

• تقييم النشاط الجنسي للشخص.

• سؤال الشخص بشكل متكرر عن المواعيد أو طلب الجنس ؛

• التحديق بطريقة موحية جنسيًا.

• اللمس غير المرغوب فيه ، بما في ذلك القرص ، أو التربيت ، أو الفرك ، أو التنظيف المتعمد ضد شخص ما ؛

• القيام بحركات جنسية غير لائقة ، مثل الضغط على الحوض.

• تبادل الحكايات أو النكات الجنسية أو البذيئة.

• إرسال اتصالات ذات إيحاءات جنسية بأي شكل.

• مشاركة أو عرض صور أو مقاطع فيديو غير لائقة جنسيًا بأي تنسيق ؛

• الاعتداء الجنسي الشروع أو الفعلي ، بما في ذلك الاغتصاب.