تقرير أممي: انعدام الأمن الغذائي في 8 محافظات يمنية

كتبت : هند المغربي

كشفت بيانات مسح اقتصادي أجرته منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو"، عن أن 8 من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين تعيش انعداماً كبيراً للأمن الغذائي.

وأظهرت بيانات المسح الذي استهدف الأوضاع المعيشية للأسر في اليمن، من خلال نظام رصد البيانات في حالات الطوارئ، لمراقبة سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي، أنه في محافظة حجة اليمنية (شمال غرب) تشهد معدلاً كبيراً لانتشار انعدام الأمن الغذائي والجوع والنظام الغذائي غير الكافي.

وأوضحت البيانات - التي أوردتها قناة اليمن الفضائية - أنه من بين المحافظات الأخرى، الحديدة والجوف والمحويت وعمران وذمار وإب، كما كان لدى صنعاء معدل انتشار مرتفع لانعدام الأمن الغذائي.

وشمل المسح 2452 أسرة في جميع محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة، وأظهر أن 52% من الأسر التي شملها الاستطلاع لجأت إلى اتباع استراتيجيات المواجهة، بينما اختارت 30% التكيف في حالات الطوارئ واقتراض المال، في حين كان شراء الطعام عن طريق الائتمان وبيع الأصول المنزلية وتقليل النفقات الصحية يمارس على نطاق واسع.

ووفق ما جاء في نتائج المسح، فقد كانت الصعوبة التي تم الإبلاغ عنها هي الوصول إلى الوقود بسبب ارتفاع سعره، كما أبلغت تدابير الأمن الغذائي الأخرى عن حالات الجوع المزعجة والتنوع الغذائي، تتماشى مع انتشار المرحلة الثالثة وما فوقها من المقياس العالمي للجوع، إذ يقدر أن 38% من الأسر تعاني من الجوع المعتدل إلى الشديد في مستوى المرحلة الثالثة وما فوق.

وذكرت البيانات الأممية أنه وفقاً لنقاط التنوع الغذائي، فقد استهلك 43% ، 3 إلى 4 مجموعات غذائية يومياً، وكان لدى 22% تنوع غذائي منخفض جداً، بأقل من مجموعتين غذائيتين يومياً، في حين قدر انتشار استهلاك الغذاء غير الكافي بنسبة 45%؛ حيث عانى 22% من هؤلاء من سوء استهلاك الغذاء.