تجديد حبس 7 عاطلين لحيازتهم 425 طربه حشيش بقصد ترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 7 عاطلين 15 يوما، علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 425 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,500 كيلو جرام، بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وكان مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بشن حملات بدوائرة المدينة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، لضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة ثان العامرية وباب شرقى والدخيلة وأول والعامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم إستهدافهم وتم عمل كمين والقي القبض علي 7 عاطلين، "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وذلك حال تواجدهم بدوائر أقسام شرطة ثان العامرية وباب شرقى والدخيلة وأول العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 425 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,500 كيلو جرام، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3,025,000 جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.