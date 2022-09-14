بايدن يتخلى عن "تصويت البريد" لزيارة مسقط رأسه.. و"AP": فرصة لمغادرة البيت الأبيض

كتبت: نهال أبو السعود

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن برحلة قصيرة إلى مسقط راسه بولاية ديلاوير للتصويت في الانتخابات التمهيدية وهي واحدة من الجولات الأخيرة له قبل انتخابات نوفمبر، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

من المعروف عن الرئيس الأمريكي انه يتخذ أي عذر للهروب من البيت الأبيض لمنزل عائلته ، لكن معظم رحلاته تكون خلال عطلات نهاية الأسبوع، هذه المرة رحل هو والسيدة الأولى جيل بايدن لبضع ساعات فقط ، والتي كانت لا تزال تتطلب التشكيلة المعتادة من الأمن والمواكب، بالإضافة إلى رحلة على متن طائرة الرئاسة.

لم يذكر بايدن سبب رفضه الإدلاء بصوته بالبريد ، وهو أمر مسموح به في ولاية ديلاوير ، وهي استراتيجية تصويت أكد الديمقراطيون على زيادة الإقبال عليها.

ووفقا لاسوشيتد برس، صوت بايدن في مركز لايرد للفنون المسرحية في مدرسة تاتنال قبل أن يتوقف سريعًا في منزله في ويلمنجتون، وخلال الانتخابات الأخيرة ، عندما كان المرشح الديمقراطي للرئاسة ، أجرى اقتراعًا مبكرًا في مبنى مكاتب ولاية كارفل في أكتوبر 2020.

غالبًا ما يبحث الرؤساء عن فرص للعودة إلى ولاياتهم الأصلية للتصويت شخصيًا. في أكتوبر 2020 ، صوت دونالد ترامب في وقت مبكر في منطقة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا قبل يوم كامل من الحملة الانتخابية في الولايات المتأرجحة الرئيسية بسبب محاولته لإعادة انتخابه.

فعل باراك أوباما الشيء نفسه في إلينوي خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2014 أثناء حملته الانتخابية لحاكم الولاية الحالي والسناتور الديمقراطي.