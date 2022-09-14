ايمانويل وبريديجيت ماكرون يستقبلان العاهل الأردنى والملكة رانيا فى الإليزيه

كتبت ريهام عبد الله

استقبل الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، وزوجته بريجيت، الملك عبد الله، العاهل الأردنى والملكة رانيا والأمير الحسين بن عبد الله ولى العهد، لدى وصولهم لقصر الإليزيه فى العاصمة باريس.

ونشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى، صورة من الاستقبال عبر تويتر وعلق :"الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة عقيلته بريجيت ماكرون يستقبلان جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لدى وصولهم إلى قصر الإليزيه في باريس".



الديوان الملكى الأردنى



ايمانويل وبريجيت ماكرون والعاهل الأدرنى وزوجته وولى عهده

ومن جهة أخرى أعرب الملك الأردني عبد الله الثاني عن تعازيه الحارة في الملكة إليزابيث الثانية، مؤكدا أنها "كانت صديقة عزيزة للعائلة ومنارة للحكمة والقيادة المبدئية".

وكتب العاهل الأردني على "تويتر": الأردن ينعى وفاة زعيم بارز. كانت جلالة الملكة إليزابيث الثانية منارة للحكمة والقيادة المبدئية لمدة سبعة عقود. كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة. نحن نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.