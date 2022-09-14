انتشال جثة طفلة غرقت فى مياه ترعة ببنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة على جثة طفلة غرقت في مياه إحدي الترع بالقرية، وتم نقلها إلي مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف فرحة. م. ع، 3 سنوات، مقيمة قرية دنديل بمركز ناصر، جثة هامدة إلي مستشفي بني سويف الجامعي، وتم إيداعها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.