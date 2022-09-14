اليابان تجري تدريبات بحرية مع الهند وسط تزايد نفوذ الصين في المحيطين الهندي والهادئ

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أجرت تدريبات مع البحرية الهندية في المياه قبالة الساحل الشرقي للهند، وسط تزايد النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إلى مشاركة حاملة الطائرات "إيزومو" التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جانب المدمرة "تاكانامي"، في التدريبات المستمرة خلال الأسبوع الجاري في المنطقة الممتدة من بحر أندامان إلى خليج البنغال ذي الأهمية الاستراتيجية في المحيط الهندي، ومن جانبها شاركت القوات الهندية بالمدمرة "رانفيجاي" والفرقاطة "ساهيادري".

وتأتي التدريبات بعد أن أجرت اليابان والهند محادثات أمنية في طوكيو، يوم /الخميس/ الماضي، حيث اتفق وزيرا الخارجية والدفاع في البلدين على تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك التدريبات المشتركة.

من جانبه.. قال رئيس أركان القوات البحرية التابعة للدفاع الذاتي الياباني ريو ساكاي- في مؤتمر صحفي، ، إن إجراء التدريبات "سيساهم بشكل كبير في إرساء الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، متعهدا "بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون بين اليابان والهند".