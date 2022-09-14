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الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنجهام على عربة حملت نعش والدها الملك جورج

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 03:48 م
الملكة إليزابيث تغادر قصر باكنجهام على عربة حملت نعش والدها الملك جورج نعش الملكة
كتبت رباب فتحى

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غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قصر باكنجهام للمرة الأخيرة، في موكب يضم الملك تشارلز الثالث وكبار أعضاء العائلة المالكة الذين يسيرون خلف نعشها.

وتم نقل نعش الملكة على متن عربة جورج جون، التي نقلت نعش والدها الملك جورج السادس من كنيسة ساندرينجهام إلى محطة ولفرتون في فبراير 1952.

تم استخدام عربة البندقية أيضًا خلال جنازة الملكة الأم في عام 2002.

ويغادر نعش الملكة إليزابيث قصر باكنجهام فى طريقه إلى قصر وستمنستر، مبنى البرلمان البريطانية، وسيلقي رئيس أساقفة كانتربري عظة قصيرة لمدة حوالي 20 دقيقة .واعتبارا من يوم الأربعاء، سيستقر نعش الملكة المغلق على منصة مرتفعة، تُعرف باسم كاتافالك، أسفل سقف القاعة الخشبي الذي يعود إلى العصور الوسطى في القرن الحادي عشر .وسيحرس كل ركن من أركان المنصة وقوفا جنود ملكيون مسئولون عن خدمة الأسرة المالكة. وسيُغطى النعش بالراية الملكية، وبمجرد وصوله إلى قاعة وستمنستر، سيتم تغطيته بتاج الإمبراطورية والكرة السلطانية والصولجان.

 


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