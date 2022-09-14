اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور تحرر 27 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:49 ص
المرور تحرر 27 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط (107944) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (27089) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (1285) مخالفة السير بدون تراخيص و(12) دراجة نارية مخالفة و(22) مخالفة موقف عشوائى و(7) مخالفات شروط التراخيص

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.


مخالفه مروريه

المرور

سرعه جنونيه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة