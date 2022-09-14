المرور تحرر 27 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط (107944) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (27089) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (1285) مخالفة السير بدون تراخيص و(12) دراجة نارية مخالفة و(22) مخالفة موقف عشوائى و(7) مخالفات شروط التراخيص

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.