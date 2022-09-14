القوى العاملة تعلن حاجة شركة خاصة لـ 210 وظائف برواتب تبدأ من 2900 جنيه

كتب: أية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالجيزة، بشأن تلقى طلب من إحدى الشركات الخاصة العالمية للتجارة والتوزيع لشغل 210 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2900 جنيه شهريا، حتى 7 آلاف جنيه لبعض التخصصات، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2022 الجاري.

وأوضح محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة ،اليوم الأربعاء، أن فرص العمل المتاحة بالشركة تتمثل فى 50 سائق درجة أولى وثانية، و 50 مندوب تسليم وتحصيل، و 30 مندوب تسويق ومبيعات، و 30 عمال مخازن، و 40 فنيين تشغيل ماكينات، و 10 فنى صيانة ميكانيكية .

وأضاف مدير المديرية أن الشركة تشترط أن يكون سن المتقدمين على الوظائف من 21 سنة حتى 48 سنة من الذكور من ذوى الخبرة أو بدون خبرة، وعلى أن يكون التقديم بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر قطعة.