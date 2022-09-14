اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تعلن حاجة شركة خاصة لـ 210 وظائف برواتب تبدأ من 2900 جنيه

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:57 م
القوى العاملة تعلن حاجة شركة خاصة لـ 210 وظائف برواتب تبدأ من 2900 جنيه وزارة القوى العاملة
كتب: أية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالجيزة، بشأن تلقى طلب من إحدى الشركات الخاصة العالمية للتجارة والتوزيع لشغل 210 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2900 جنيه شهريا، حتى 7 آلاف جنيه لبعض التخصصات، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2022 الجاري.

وأوضح محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة ،اليوم الأربعاء، أن فرص العمل المتاحة بالشركة تتمثل فى 50 سائق درجة أولى وثانية، و 50 مندوب تسليم وتحصيل، و 30 مندوب تسويق ومبيعات، و 30 عمال مخازن، و 40 فنيين تشغيل ماكينات، و 10 فنى صيانة ميكانيكية .

وأضاف مدير المديرية أن الشركة تشترط أن يكون سن المتقدمين على الوظائف من 21 سنة حتى 48 سنة من الذكور من ذوى الخبرة أو بدون خبرة، وعلى أن يكون التقديم بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر قطعة.

 


القوى العامله

اخبار القوى العامله

الشركات الخاصه

فرص عمل



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: إطلاق مبادرة المناخ مسئوليتى فى محافظة بورسعيد

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:01 ص

القوى العاملة: تدريب فتيات على مهنة صناعة السجاد و"الكليم" بالوادى الجديد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:39 م

صرف منحة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة بسيدى عبد الرحمن.. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:20 م

رئيس الوزراء يتابع مع وزير القوى العاملة ملفات عمل الوزارة.. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:48 م

القوى العاملة: 2 مليار و148 مليوناً و600 ألف جنيه إعانات طوارئ تم صرفها حتى الآن

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:11 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة