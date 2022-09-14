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القضاء الأعلى يتسلم حركة المحامين العموم وندب رؤساء الاستئناف لاعتمادها

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:51 م
القضاء الأعلى يتسلم حركة المحامين العموم وندب رؤساء الاستئناف لاعتمادها دار القضاء العالى
كتب إبراهيم قاسم

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تسلم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع المحاميين العموم الأول والمحامين العموم على أماكن عملهم وفقا للحركة القضائية 2023/2022، لاعتمادها ويكون التنفيذ من 17 سبتمبر.
 
 
كما تسلم مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية لأعضاء النيابة العامة لعام 2023/2022 بشأن ندب وتجديد ندب القضاة رؤساء محاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العموم الأول على مستوى الجمهورية، وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من 1 أكتوبر 2022.
 
 
 

النيابة العامة

الحركة القضائية

الجزء الثاني للحركة القضائية

مجلس القضاء الأعلى

اليوم السابع بلس



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