القضاء الأعلى يتسلم حركة المحامين العموم وندب رؤساء الاستئناف لاعتمادها

تسلم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع المحاميين العموم الأول والمحامين العموم على أماكن عملهم وفقا للحركة القضائية 2023/2022، لاعتمادها ويكون التنفيذ من 17 سبتمبر.
كما تسلم مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية لأعضاء النيابة العامة لعام 2023/2022 بشأن ندب وتجديد ندب القضاة رؤساء محاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العموم الأول على مستوى الجمهورية، وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من 1 أكتوبر 2022.
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