العثور على جثة طفل داخل ترعة بقنا

قنا صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة طفل داخل ترعة بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة طفل داخل ترعة بقرية البراهمة التابعة لمركز فقط، وانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة ونقل الطفل إلى مشرحة المستشفى، وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 3 أعوام، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة أسباب الواقعة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.