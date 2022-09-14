الصحة: تكليف خريجى كليات ومعاهد القطاع الطبي وفقا احتياجات الجهات الطالبة

كتب رامى محيى الدين

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل قرار تكليف خريجي الكليات الطبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «وزير الصحة ترأس أمس اجتماع اللجنة العليا للتكليف، مناقشة وإعداد تكليف خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي»، مشيرا إلى أن اللجنة عرضت توصية على الوزارة بتكليف جميع كليات ومعاهد القطاع الصحي وفقا احتياجات الجهات الطالبة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

وأوضح أن مدة التكليف تستمر عامين وقد تمتد إلى عامين آخرين، وفقا لاحتياجات الجهات الطالبة، لافتا إلى أن آليات التكليف ثابتة.

وحول إمكانية زيادة الاحتياج إلى التكليف الفترة المقبلة قال المتحدث باسم الصحة: «وارد جدا، بعض القطاعات نحتاج فيها إلى زيادة، وقطاعات أخرى لا تحتاج إلى زيادة، فضلا عن الارتباط بمعدلات القبول بالكليات ومعاهد القطاع الصحي»، لافتا إلى أن الوزارة أجرت دراسة حول التكليف عرضت على مجلس النواب.