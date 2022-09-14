وقال تادروس - فى مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء فى جنيف - إن العالم لم يقترب خلال فترة تفشى الوباء من نهاية الجائحة إلى هذا الحد حتى وإن كانت النهاية تلوح الآن فى الأفق ويرى العالم خط النهاية والاقتراب من الفوز فى المعركة مع الفيروس.



وشدد تادروس على أنه برغم ذلك فإن هذا هو الوقت الأسوأ للتوقف عن استمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية وأن على العالم أن ينتهز الفرصة اليوم قبل أن يضطر إلى مواجهة متحورات جديدة للفيروس.



وأشار مدير عام المنظمة الدولية إلى أن المنظمة أطلقت اليوم توجيهات موجزة بشأن التدابير الواجب اتخاذها للفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا ولفت إلى أن تلك التوجيهات تستند إلى تجارب أكثر من عامين ونصف منذ بدء تفشى الفيروس.



ودعا الحكومات إلى إلقاء نظرة على سياساتها الصحية فى مواجهة فيروس كورونا وتطويرها إضافة إلى العمل للوصول بالتطعيمات الى نسبة 100 % بالنسبة للمجموعات المعرضة للخطر بمن فيها المسنون والعاملون الصحيون وكذلك أن تستمر الجهات الصحية فى اجراء الاختبارات والقيام بعمليات الرصد وتعزيز خدمات الاجهزة التنفسية وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى وضمان توفر الامدادات الطبية وجهوزيتها .



أكد تادروس أن منظمة الصحة العالمية قامت منذ عام 2019 بتقديم كل ما من شأنه مساعدة البلدان فى إنقاذ ارواح المصابين بفيروس كورونا سواء من خلال الامدادات الطبية التى وزعتها مثل الكمامات أو أجهزة التنفس أو اللقاحات والتى زادت عن مليار جرعة إضافة إلى التوجيهات التى استمرت فى تقديمها للحكومات والمجتمعات للوقاية من العدوى وأكد مدير عام المنظمة على أن المنظمة مستمرة فى القيام بهذا الدور لخدمة الرعاية الصحية فى العالم.



من ناحية اخرى وعلى صعيد تفشى مرض جدرى القرود أكد الدكتور تادروس أن الفاشية وعلى غرار فيروس كورونا بدأت فى الانحسار لكنه شدد على أنه لم يأت الآوان بعد للتوقف عن اتخاذ التدابير الاحتياطية، ودعا البلدان والعاملين الصحيين إلى استمرار الاستعداد لمواجهة أية حالات عدوى جديدة .