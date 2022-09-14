السفينة Pan Regina تغادر سفاجا وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة للهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 823 شاحنة و447 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 455 شاحنة و410 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع ، 368 شاحنة و37 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة Pan Regina وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة امل.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1361 راكب بموانئها المختلفة .