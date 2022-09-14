وقال بايدن، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، "من غير الممكن حاليا معرفة ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وصلت عند نقطة تحول"، متوقعا أن يكون الصراع طويل الأمد.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد في مطلع سبتمبر.

وقال الرئيس الأوكراني -في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي- إنه "منذ مطلع سبتمبر حرر جنودنا ستة آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها" مضيفا "نحن مستمرون في التقدم".

جدير بالذكر أن البنتاجون أشاد بكفاءة الجيش الأوكراني في استخدام الأسلحة الغربية بشكل فعال وأكد نجاح العمليات الهجومية المضادة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية.