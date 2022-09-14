وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية، اليوم الأربعاء، "إن الصين تدرس بشكل جاد إرسال وفد رفيع المستوى لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية".

ومن المتوقع أن يحضر رؤساء دول من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجنازة الرسمية التي ستقام في وسط لندن يوم الاثنين المقبل.