اليوم السابع
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"التموين" تعلن استمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة 20% بالمجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:00 ص
"التموين" تعلن استمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة 20% بالمجمعات الاستهلاكية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة من 20 الى 25% حيث  يتم طرح اللحوم البلدي بسعر الكيلو 145 جنيها، واللحوم السوادني الطازجة بسعر 115 جنيه والكبدة البلدي الطازجة 145 جنيه المجمدة البرازيلى بسعر 79 جنيها، كذلك أيضا  توفير كافة السلع الغذائية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة  وأيضا السلع غير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
على جانب أخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، كذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الصرف، ويستمر لمدة 6 أشهر، و يستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية 36 مليون مواطن من إجمالي 64 مليون ‏مواطن يستفيدون من الدعم التموينى .

التموين

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم بالتموين

زيادة التموين

دعم التموين

الدعم الاستثنائي ببطاقة التموين



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