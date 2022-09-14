اليوم السابع
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التعليم تصدر حركة تغييرات لمديرى المديريات التعليمية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:32 م
التعليم تصدر حركة تغييرات لمديرى المديريات التعليمية الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حركة تغييرات بين مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وشملت  تكليف الدكتورة راندا شاهين، برئاسة الادارة المركزية للتعليم العام.
 
وناصر شعبان مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وبكساوي مصطفي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وحمدي السيد، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وريحاب عريق، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وأشرف سلومه، مديرا لمديرية تعليم الجيزة، وسميه الخطيب وكيلا للجيزة، وهاني عنتر، وكيلا لتعليم المنيا.
 
وتضمنت الحركة تكليف سماح إبراهيم، مديرا لمديرية تعليم القليوبية، وسعيد ندا إبراهيم، وكيلا لمديرية التعليم بالقليوبية، وتجديد الثقة في طه عجلان، مديرا للإسماعيلية، وعبدالعزیز حسن زنار، مديرا لمديرية تعليم أسيوط، وتجديد الثقة في عمرو شحاتة، مديرا لتعليم مطروح، وإسماعیل جاتو، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح، والدكتورة أماني قرني، مدير لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
 

التربية والتعليم

حركة مديرى المديريات

اخبار التعليم



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