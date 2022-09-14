"التضامن" تتابع صرف معاشات سبتمبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

كتب مدحت وهبة

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد وسط تذليل أى عقبات تواجه الصرف لأصحاب المعاشات أو المستفيدين من المعاش.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عقوبات لمن يمنع موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من دخول محل العمل، ونصت المادة 165 علي :"يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، ووتضاعف العقوبة في حالة العود.

بينما نصت المادة 166 على:" يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.