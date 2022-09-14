الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة لمدة شهر.. "فضائل الصلاة على النبى" أبرزها

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عناوين موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1444هـ ، حيث من المقرر أن تكون خطبة الجمعة الأولى الموافق 30 سبتمبر الجارى، بعنوان "حياة النبي (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة"، وخطبة الجمعة الثانية 7 أكتوبر بعنوان" هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء".

فيما تأتى خطبة الجمعة الثالثة 14 أكتوبر بعنوان "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)"، وخطبة الجمعة الرابعة 21 أكتوبر بعنوان" مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية".

وقررت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أن تكون خطبة الجمعة المقبلة، عن ذوى الأرحام وحقوقهم، وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حقوق ذوى الأرحام حقوق أصيلة فى الإسلام، وأن الحفاظ عليها يسهم فى تماسك بناء المجتمع، فمن وصل الرحم وأدى حقوقها وصله الله، ومن قطعها باء بإثم عظيم، وفى الحديث القدسى يقول رب العزة (عز وجل): "أنا الرَّحمنُ خلَقْتُ الرَّحِمَ وشقَقْتُ لها اسمًا مِن اسمى فمَن وصَلها وصَلْتُه ومَن قطَعها بَتَتُّه"، والواصل الحقيقى ليس من يكافئ على الوصل فحسب فيصل من وصله فقط، بل الواصل الحقيقى هو من يصل من قطعه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ليس الواصلُ بالمكافئ ولكنَّ الواصِلَ الذى إذا انقطعتْ رحمُه وصلَها".