الأردن يعلن انتشال 8 جثث من تحت أنقاض عقار اللويبدة المنهار (تحديث)

كتب أحمد جمعة

أعلن الامن العام الأردنى تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء جثة ثامنة من تحت أنقاض عقار اللويبدة فى عمان، لتكون حصيلة ما تم التعامل معه 8 وفيات وعشر إصابات.

وأعلن العقيد عامر السرطاوى المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن، الأربعاء، تمكن فرق الإنقاذ من العثور على طفل عمره أقل من عام على قيد الحياة تحت أنقاض العقار الذي أنهار في منطقة اللويبدة، موضحا في بيان صحفي – حصل اليوم السابع على نسخة منه – أنه تم إجراء الإسعافات الطبية للطفل ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

نجح الأمن العام الأردني، اليوم الأربعاء، فى انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان.

كان الأمن العام الأردني أعلن أمس وفاة 5 وإصابة 14 في حادثة انهيار مبنى في العاصمة عمان.

وفى وقت سابق، أكدت السلطات الأردنية تمكن فرق الإنقاذ المتخصصة من إخلاء وفيات من تحت الأنقاض في انهيار عقار بمنطقة اللويبدة، مشيرة إلى أن جميع كوادر مديرية الأمن العام الأردنية تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

وأعلن المتحدث باسم الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى فى بيان صحفى مقتضب – حصل اليوم السابع على نسخة منه – تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء إصابة سادسة فى انهيار عقار منطقة اللويبدة ، مؤكدا أن التعامل ما زال جاريا للبحث عن مصابين وإخلاء المحاصرين.

فيما أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومةً وشعباً، في ضحايا حادث عمارة اللويبدة.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها الأربعاء : إذ تؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، لتدعو الله عز وجل أن يكتب الشفاء العاجل للمصابين، ويكلل جهود الإنقاذ الجارية بالنجاح