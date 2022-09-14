استئناف سباقات الهجن بالعريش اليوم

شمال سيناء - محمد حسين

تستأنف، اليوم الأربعاء، فعاليات سباق الهجن بالعريش على ساحل شمال سيناء، ويطلق اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إشارة انطلاق السباقات لتستأنف رسميا بعد سنوات من التوقف.

وخصصت محافظة شمال سيناء خطوط سير أتوبيسات لنقل المواطنين مجانا لمقر مضمار سباقات الهجن بالعريش، لمشاهدة فعاليات أول سباق هجن بعد انقطاع سنوات بميدان السباقات فى الكيلو 17 غرب مدينة العريش.

ووجهت محافظة شمال سيناء دعوة لكل أهالى المحافظة للمشاركة وحضور فعاليات السباق .

وأوضح بيان المحافظة أنه تم توفير 4 أتوبيسات لنقل المواطنين من مناطق ميدان الرفاعى بميدان النصر، ومن أمام مسجد شعث بضاحية السلام والحديقة بمنطقة المساعيد.

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء توفير اتوبيس لنقل المواطنين لمشاهدة الفعاليات من أمام مقر مجلس المدينة.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إ‘ن السباق يقام على مضمار سباقات الهجن بمدينة العريش اليوم وغدا، بمشاركة 35 شابا متطوعا.

وأضاف أنه سينظم حفل افتتاح وختام وفقرات مصاحبة بينها عروض خيل وعروض فنية وفقرات شعر، لافتا إلى أنه تم الاهتمام بسوق التراث ضمن الفعاليات وفيه سيتم عرض منتجات تراثية تقدمها الأسر المنتجة ومشروعات الشباب ، ومقررا ان يضم المعرض عددا من المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية، ومن بينها المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والمفروشات والأقمشة وغيرها، الى جانب المخبوزات والسلع الغذائية المصنعة منزليًا.

وأشار إلى أن مضمار سباقات الهجن بالعريش يقع بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى إدارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار، لافتا إلى أن مضمار الهجن المصرى يعد أول نادٍ لسباقات الهجن فى مصر حيث تم إشهاره فى الأول من أغسطس عام 1997، ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومترات ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع.