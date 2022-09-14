ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط وسوائل الغاز لتصل 99.8 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسـوائل الغاز الطبيعي خلال شهر يونيو 2022 بنحو 374 ألـف برميل يوميا ، أي بنسبة 0.4% مقارنة بمستويات الشـهر السابق، لتصل إلى حوالى 99.8 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ،خلال الشهر الجارى ، ارتفاع إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.2% ليصل إلى نحـو 65.6 مليـون برميل يوميا ، كمـا ارتفعت إمدادات الـدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.7 % لتصل إلى نحو 34.2 مليون برميل يوميا.

أمـا فيمـا يخـص إمدادات مجموعة دول أوبـك + مـن الـنفط الخـام فـقـد ارتفعـت خـلال شـهر يونيو 2022 بنحو 279 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة 0.7 % مقارنة بمستويات الشهر السابق ، لتصل إلـى حـوالي 39.5 مليـون برميل يوميا ، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبـك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 0.5 % لتصل إلى نحو 15 مليـون برميل يوميا ، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك ، وهي أعضاء في مجموعة أوبك +، بنسبة % 0.9 لتصل إلى نحو 24.5 مليون برميل يوميا.