إعادة حركة المرور بطريق شبرا بنها الحر بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية بطريق "بنها - شبرا" الحر، لطبيعتها بعد رفع آثار حادث إنقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بمقطورة محملة على الطريق الحر شبرا - بنها اتجاه مدينة بنها دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

انتقلت على الفور إدارة المرور لموقع الحادث، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل الحركة المرورية وتولت النيابة التحقيق.