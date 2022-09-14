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إصابة 14 شخصا بانفجار عنيف دوّى فى مستودعات للوقود فى سبها فى ليبيا.. فيديو

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:04 ص
إصابة 14 شخصا بانفجار عنيف دوّى فى مستودعات للوقود فى سبها فى ليبيا.. فيديو انفجار
كتب : أحمد علوى

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أفاد مراسل RT بإصابة 14 شخص بانفجار قوي دوى ليلة الأربعاء في مستودعات للوقود بمدينة سبها الليبية، وخلف أضرارا مادية طالت بعض المنازل المجاورة.

 

وقالت بوابة "الوسط" الليبية إن حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت بوقوع انفجار بمحطة وقود بالطريق الزراعي الجديد بالقرب من حي الحساونة بمدينة سبها.

ونشرت الحسابات مقطعا مصورا يظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع انفجار قيا إنه وقع في محطة للوقود، وسط أنباء عن تضرر منازل قريبة من المحطة، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية عن الحادث.

 


انفجار فى ليبيا

انفجار مستودع وقود فى ليبيا

الخبار ليبيا



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