اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:19 م
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إصابة طفلة بحروق من الدرجة الأولى بسبب ماء مغلى فى سوهاج

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 01:28 م
إصابة طفلة بحروق من الدرجة الأولى بسبب ماء مغلى فى سوهاج سيارة إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى سوهاج طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مصابة بحروق بالقدم اليمنى من الدرجة الأولى، على إثر سقوط إناء به ماء مغلى عليها بمنزلها بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل، تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابة، ومتابعة الحالة الصحية بمعرفة أطباء قسم الحروق بالمستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بإصابة طفله بحروق بالقدم على اليمنى عقب تعرضها لسقوط إناء ماء مغلى عليها بدائرة المركز وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل بإصابة الطفلة م . ر . ع  10 سنوات بحروق بالقدم اليمنى من الدرجة الأولى على إثر سقوط ماء مغلى عليها تم نقل الطفلة المصابة إلى مستشفى سوهاج العام وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية.

بسؤال أهلية الطفل عللوا إصابتها عقب سقوط الماء المغلى عليها ولم يتهموا احد بالتسبب في ذلك تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شؤنها.

 


 

 


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