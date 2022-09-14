إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة الطالبية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها لشارع ترسا بمنطقة الطالبية، وتم نقل المصابة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في شارع ترسا، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.